РАН: искусственный интеллект не может уменьшить роль ученого

Глава академии Геннадий Красников отметил, что предпочитает термину "искусственный интеллект" термин "машинное обучение", и напомнил, что методами машинного обучения исследователи пользуются уже достаточно давно.

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Опасения, что искусственный интеллект «уменьшит роль ученого», не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников перед началом совместного заседания президиумов Национальной академии наук Республики Беларусь и Российской академии наук.

«Сегодня просто намного возросли возможности для того, чтобы исследователи более эффективно работали. Но сказать, что роль ученого как-то будет уменьшаться — это, конечно, нет оснований», — подчеркнул Красников, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава РАН также отметил, что предпочитает термину «искусственный интеллект» термин «машинное обучение», и напомнил, что методами машинного обучения исследователи пользуются уже достаточно давно. «В начале 1980-х годов мы тоже этим пользовались в своих исследованиях, когда искали определенные корреляции, там тысячи параметров есть», — рассказал академик Красников.

Отвечая на вопросы, глава РАН отметил, что одна из главных тем сегодняшнего заседания — как «по возможности сократить срок от фундаментальных исследований до внедрения».

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
