В Оренбургской области ретропоезд совершил первую поездку

«Первые 60 мест на ретропоезд были забронированы очень быстро. Людям сегодня нужны не классические экскурсии, а новые форматы путешествий с живыми эмоциями. Черный Отрог уже стал одной из ключевых точек притяжения региона: только в 2025 году Музей Черномырдина посетили 67 тысяч человек. Ретропоезд помогает создать яркий современный маршрут, объединить историю, культуру и современный туризм», — отметила первый заместитель министра экономического развития Оренбургской области Елена Здорова.