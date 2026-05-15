В Оренбургской области ретропоезд совершил первую поездку

Ретропоезд «По рельсам истории от Оренбурга до Черного Отрога» совершил первую поездку в Оренбургской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона.
В путешествии побывали 60 человек. Перед отправлением была организована ретрофотосессия с актерами в костюмах прошлого. Поезд вел паровоз серии «Л». В пути гости познакомились с историей строительства железных дорог и расцвета купеческого Оренбурга, приняли участие в динамичной игре «Музыкальное купеческое бинго» и викторине по запахам, где угадывали характерные региональные ароматы.
«Первые 60 мест на ретропоезд были забронированы очень быстро. Людям сегодня нужны не классические экскурсии, а новые форматы путешествий с живыми эмоциями. Черный Отрог уже стал одной из ключевых точек притяжения региона: только в 2025 году Музей Черномырдина посетили 67 тысяч человек. Ретропоезд помогает создать яркий современный маршрут, объединить историю, культуру и современный туризм», — отметила первый заместитель министра экономического развития Оренбургской области Елена Здорова.
