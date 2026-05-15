В НАН Беларуси отметили необходимость наладить с РФ выпуск микросхем для авиации

По словам председателя президиума НАН, работы ведутся в нескольких направлениях. В первую очередь, происходит наработка компетенций для освоения новых техпроцессов. «Это специализированные лазеры и фоторезисты, малотоннажная сверхчистая химия. Эти исследования ведутся, но сказать, что через год либо два у нас будет 7 нанометров, я не скажу, никто из моих российских коллег не скажет. Но то, что в ближайшие годы мы обеспечим необходимым оборудованием и необходимыми микросхемами критические технологии наших стран, я думаю, у нас это получится совместно с российскими коллегами», — добавил он.