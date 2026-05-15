В НАН Беларуси отметили необходимость наладить с РФ выпуск микросхем для авиации

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Одна из задач, которая стоит перед российскими и белорусскими учеными, заключается в обеспечении производства микросхем, необходимых для работы технологического оборудования, космических исследований, авиации. Об этом сообщил журналистам председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимир Караник перед началом совместного заседания президиумов НАН и Российской академии наук.
В конце января президент республики Александр Лукашенко рассказал во время беседы с генеральным директором «Планара» Сергеем Аваковым, как в свое время обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным развитие технологий для производства 7-нанометровых чипов.
«7 нанометров — это, в первую очередь, бытовая электроника. Задача на сегодняшний момент, которая стоит перед учеными наших стран, обеспечить технологический суверенитет, выпуск на нашей территории микроэлектроники, которая необходима для обеспечения техпроцессов. Это микросхемы, которые необходимы для работы технологического оборудования, космических исследований, авиации», — ответил Караник на вопрос ТАСС, на каком этапе сейчас находится этот процесс.
По словам председателя президиума НАН, работы ведутся в нескольких направлениях. В первую очередь, происходит наработка компетенций для освоения новых техпроцессов. «Это специализированные лазеры и фоторезисты, малотоннажная сверхчистая химия. Эти исследования ведутся, но сказать, что через год либо два у нас будет 7 нанометров, я не скажу, никто из моих российских коллег не скажет. Но то, что в ближайшие годы мы обеспечим необходимым оборудованием и необходимыми микросхемами критические технологии наших стран, я думаю, у нас это получится совместно с российскими коллегами», — добавил он.