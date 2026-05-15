В Кировской области откроют новый национальный парк

Национальный парк появится в Кировской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». В целом в регионе функционируют 153 особо охраняемые природные территории, сообщили в областном министерстве охраны окружающей среды.
Новый парк будет расположен на территории Подосиновского района и Опаринского муниципального округа. Он включит в себя заказник «Былина», представляющий собой единый таежный комплекс c сохранившимися старовозрастными лесами. В него также войдут памятники истории: построенная более трех веков назад Никольская церковь в деревне Нижний Починок, Дом-музей маршала И. С. Конева, Аксентьевское городище и крепость «Осиновец», через которую проходил важный торговый путь.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.