В Кировской области откроют новый национальный парк

Новый парк будет расположен на территории Подосиновского района и Опаринского муниципального округа. Он включит в себя заказник «Былина», представляющий собой единый таежный комплекс c сохранившимися старовозрастными лесами. В него также войдут памятники истории: построенная более трех веков назад Никольская церковь в деревне Нижний Починок, Дом-музей маршала И. С. Конева, Аксентьевское городище и крепость «Осиновец», через которую проходил важный торговый путь.