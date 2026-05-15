CNN: как Трамп намерен сократить численность войск США в Европе

Американский канал CNN отмечает, что администрация экс-президента Джо Байдена направила «бригадные боевые группы» США в Европу в ответ на начало конфликта на Украине, но такой шаг, как сейчас утверждают в Пентагоне, «всегда был временным».
На этой неделе глава Пентагона отменил два развертывания американских войск в Европе и отдал приказ о выводе части персонала с континента. По словам осведомленных источников, это первые решения в серии шагов по сокращению численности американских войск в Европе.
Согласно CNN речь идет:
- о приостановке запланированного развертывания боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая готовилась к ротации в Польше, Румынии и странах Балтии. В составе группы насчитывается около 4700 военнослужащих. Часть личного состава бригады уже находится в Европе, но после приказа Хегсета вернется в США.
- об отмене развертывания в Германии 3-го батальона 12-го полка полевой артиллерии в составе около 500 военнослужащих. Батальон специализируется на стрельбе ракетами большой дальности. Приказ Хегсета также предписывает вывод из Европы командования, которое осуществляет надзор за этими средствами.
- о выводе из Германии в общей сложности 5000 военнослужащих. По данным Совета по международным отношениям, по состоянию на 2025 год в Германии находилось около 38 000 американских военнослужащих, а в Европе в целом — 80 000 военнослужащих.
CNN напоминает, что в законопроекте о финансировании Пентагона на 2026 год говорится, что США не могут сократить свой контингент в Европе до менее 76 000 военнослужащих на срок более 45 дней без одобрения конгресса.