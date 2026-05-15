Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: как Трамп намерен сократить численность войск США в Европе

На этой неделе США предприняли несколько шагов по сокращению своего контингента в Европе в качестве «наказания» европейских союзников по НАТО за отказ поддержать военную кампанию администрации Дональда Трампа против Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал CNN отмечает, что администрация экс-президента Джо Байдена направила «бригадные боевые группы» США в Европу в ответ на начало конфликта на Украине, но такой шаг, как сейчас утверждают в Пентагоне, «всегда был временным».

На этой неделе глава Пентагона отменил два развертывания американских войск в Европе и отдал приказ о выводе части персонала с континента. По словам осведомленных источников, это первые решения в серии шагов по сокращению численности американских войск в Европе.

Согласно CNN речь идет:

  • о приостановке запланированного развертывания боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая готовилась к ротации в Польше, Румынии и странах Балтии. В составе группы насчитывается около 4700 военнослужащих. Часть личного состава бригады уже находится в Европе, но после приказа Хегсета вернется в США.
  • об отмене развертывания в Германии 3-го батальона 12-го полка полевой артиллерии в составе около 500 военнослужащих. Батальон специализируется на стрельбе ракетами большой дальности. Приказ Хегсета также предписывает вывод из Европы командования, которое осуществляет надзор за этими средствами.
  • о выводе из Германии в общей сложности 5000 военнослужащих. По данным Совета по международным отношениям, по состоянию на 2025 год в Германии находилось около 38 000 американских военнослужащих, а в Европе в целом — 80 000 военнослужащих.

CNN напоминает, что в законопроекте о финансировании Пентагона на 2026 год говорится, что США не могут сократить свой контингент в Европе до менее 76 000 военнослужащих на срок более 45 дней без одобрения конгресса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше