Где могут работать подростки летом 2026 года? Инструкция

Летом 2026 года у школьников есть реальный шанс не просто отдохнуть, а получить первые деньги и опыт. Рынок труда для подростков сильно изменился: рядом с классическими вакансиями появились цифровые направления. Главное — знать свои права и понимать, где искать.
С какого возраста официально берут на работу?
На этот вопрос aif.ru ответила юрист Ирина Лукьянова:
— Если ребенку еще нет 14, официально он может трудиться только в творческой сфере: кино, театр, цирк или концерты. В этом случае трудовой договор за него подписывают родители. С 14 лет уже разрешается легкий труд, который не вредит здоровью, но нужно письменное согласие родителей и дополнительное разрешение от органов опеки. В 15 лет работать можно при условии, что подросток закончил 9 классов. А с 16 лет наступает полная трудовая дееспособность: договор подписываете самостоятельно, без каких-либо дополнительных разрешений от родителей или опеки.
Сколько часов можно работать в зависимости от возраста?
Закон строго ограничивает время работы, и работодатель не имеет права эти нормы нарушать.
- 14−15 лет — максимум 4 часа в день (24 часа в неделю).
- 15−16 лет — до 5 часов в день.
- 16−18 лет — до 7 часов в день (35 часов в неделю).
Если вы учитесь и работаете не только на каникулах, нормы сокращаются вдвое: для 14−16 лет — 2,5 часа, для 16−18 лет — 4 часа в день.
Где запрещено работать подросткам?
Несовершеннолетних нельзя привлекать к вредным и опасным работам, под землю, в игорные заведения, ночные клубы. Запрещено все, что связано с алкоголем, табаком и запрещенными веществами. Также нельзя работать сверхурочно, в ночные смены, в выходные и праздники (исключение — каникулы по направлению центра занятости). Также работодатели не имеют права устанавливать испытательный срок и возлагать полную материальную ответственность, уточнила эксперт.
Какие документы нужны для трудоустройства?
- Паспорт (или свидетельство о рождении),
- СНИЛС,
- ИНН,
- Медицинская справка 086/у (осмотр оплачивает работодатель),
- Письменное согласие одно их родителей или попечителей (для 14−15 лет).
- Первую трудовую книжку оформляет сам работодатель.
Куда идти работать в 14−15 лет?
Для этого возраста подходит легкий труд без специальных навыков:
- Промоутер — раздача листовок, дегустации.
- Курьер с легкими грузами (до 2 кг).
- Расклейщик объявлений.
- Помощник в офисе — сортировка документов, ответы на звонки.
- Мойщик посуды, гардеробщик, подсобный рабочий.
- Продавец-консультант — без права продажи алкоголя и табака.
- Аниматор на детских мероприятиях.
- Уход за животными — выгул собак, присмотр за питомцами.
Куда идти работать в 16−17 лет?
- Официант — можно получить чаевые и бесплатное питание. Нужна санитарная книжка.
- Администратор в ПВЗ, салоне красоты, кафе.
- Упаковщик, комплектовщик на складе.
- Оператор кол-центра.
- Фотограф, репетитор, садовник.
- Помощник в пришкольном лагере.
Работодатели активно нанимают подростков на удаленную работу. Вот самые востребованные направления:
- SMM-менеджер — ведение соцсетей, создание контента, общение с подписчиками.
- Копирайтер, редактор — написание текстов.
- Дизайнер, программист (для продвинутых).
- Модератор онлайн-сообществ в мессенджерах и соцсетях.
- Создатель коротких вертикальных видео — понимание алгоритмов и визуального языка.
- Работа с нейросетями — тестирование ответов ИИ, настройка промптов. Глубоких знаний не нужно, зато можно понять, интересна ли вам IT-сфера.
Фриланс ищите на биржах, в Telegram-каналах. Совет: начинайте с малого и всегда берите предоплату (хотя бы 30%), чтобы не нарваться на обман.
Где искать работу подросткам?
Используйте только проверенные источники:
- Портал «Работа России» — регистрируетесь, подаете заявление, специалисты подбирают варианты.
- Центры занятости молодежи (например, «Профессии будущего» в Москве).
- Сайты hh.ru, «Авито» — используйте фильтр «Для студентов и школьников».
- Молодежные организации (Российское движение школьников, подростковые клубы).
- Знакомые и сарафанное радио — часто лучшие вакансии именно так и находятся.