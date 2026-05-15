Где могут работать подростки летом 2026 года? Инструкция

Юрист рассказала о правилах при приеме на работу несовершеннолетних.

Источник: Katsiaryna Endruszkiewicz/СС0

Летом 2026 года у школьников есть реальный шанс не просто отдохнуть, а получить первые деньги и опыт. Рынок труда для подростков сильно изменился: рядом с классическими вакансиями появились цифровые направления. Главное — знать свои права и понимать, где искать.

С какого возраста официально берут на работу?

На этот вопрос aif.ru ответила юрист Ирина Лукьянова:

— Если ребенку еще нет 14, официально он может трудиться только в творческой сфере: кино, театр, цирк или концерты. В этом случае трудовой договор за него подписывают родители. С 14 лет уже разрешается легкий труд, который не вредит здоровью, но нужно письменное согласие родителей и дополнительное разрешение от органов опеки. В 15 лет работать можно при условии, что подросток закончил 9 классов. А с 16 лет наступает полная трудовая дееспособность: договор подписываете самостоятельно, без каких-либо дополнительных разрешений от родителей или опеки.

Сколько часов можно работать в зависимости от возраста?

Закон строго ограничивает время работы, и работодатель не имеет права эти нормы нарушать.

  • 14−15 лет — максимум 4 часа в день (24 часа в неделю).
  • 15−16 лет — до 5 часов в день.
  • 16−18 лет — до 7 часов в день (35 часов в неделю).

Если вы учитесь и работаете не только на каникулах, нормы сокращаются вдвое: для 14−16 лет — 2,5 часа, для 16−18 лет — 4 часа в день.

Где запрещено работать подросткам?

Несовершеннолетних нельзя привлекать к вредным и опасным работам, под землю, в игорные заведения, ночные клубы. Запрещено все, что связано с алкоголем, табаком и запрещенными веществами. Также нельзя работать сверхурочно, в ночные смены, в выходные и праздники (исключение — каникулы по направлению центра занятости). Также работодатели не имеют права устанавливать испытательный срок и возлагать полную материальную ответственность, уточнила эксперт.

Какие документы нужны для трудоустройства?

  • Паспорт (или свидетельство о рождении),
  • СНИЛС,
  • ИНН,
  • Медицинская справка 086/у (осмотр оплачивает работодатель),
  • Письменное согласие одно их родителей или попечителей (для 14−15 лет).
  • Первую трудовую книжку оформляет сам работодатель.

Куда идти работать в 14−15 лет?

Для этого возраста подходит легкий труд без специальных навыков:

  • Промоутер — раздача листовок, дегустации.
  • Курьер с легкими грузами (до 2 кг).
  • Расклейщик объявлений.
  • Помощник в офисе — сортировка документов, ответы на звонки.
  • Мойщик посуды, гардеробщик, подсобный рабочий.
  • Продавец-консультант — без права продажи алкоголя и табака.
  • Аниматор на детских мероприятиях.
  • Уход за животными — выгул собак, присмотр за питомцами.

Куда идти работать в 16−17 лет?

  • Официант — можно получить чаевые и бесплатное питание. Нужна санитарная книжка.
  • Администратор в ПВЗ, салоне красоты, кафе.
  • Упаковщик, комплектовщик на складе.
  • Оператор кол-центра.
  • Фотограф, репетитор, садовник.
  • Помощник в пришкольном лагере.

Работодатели активно нанимают подростков на удаленную работу. Вот самые востребованные направления:

  • SMM-менеджер — ведение соцсетей, создание контента, общение с подписчиками.
  • Копирайтер, редактор — написание текстов.
  • Дизайнер, программист (для продвинутых).
  • Модератор онлайн-сообществ в мессенджерах и соцсетях.
  • Создатель коротких вертикальных видео — понимание алгоритмов и визуального языка.
  • Работа с нейросетями — тестирование ответов ИИ, настройка промптов. Глубоких знаний не нужно, зато можно понять, интересна ли вам IT-сфера.

Фриланс ищите на биржах, в Telegram-каналах. Совет: начинайте с малого и всегда берите предоплату (хотя бы 30%), чтобы не нарваться на обман.

Где искать работу подросткам?

Используйте только проверенные источники:

  • Портал «Работа России» — регистрируетесь, подаете заявление, специалисты подбирают варианты.
  • Центры занятости молодежи (например, «Профессии будущего» в Москве).
  • Сайты hh.ru, «Авито» — используйте фильтр «Для студентов и школьников».
  • Молодежные организации (Российское движение школьников, подростковые клубы).
  • Знакомые и сарафанное радио — часто лучшие вакансии именно так и находятся.

