Где могут работать подростки летом 2026 года? Инструкция

— Если ребенку еще нет 14, официально он может трудиться только в творческой сфере: кино, театр, цирк или концерты. В этом случае трудовой договор за него подписывают родители. С 14 лет уже разрешается легкий труд, который не вредит здоровью, но нужно письменное согласие родителей и дополнительное разрешение от органов опеки. В 15 лет работать можно при условии, что подросток закончил 9 классов. А с 16 лет наступает полная трудовая дееспособность: договор подписываете самостоятельно, без каких-либо дополнительных разрешений от родителей или опеки.