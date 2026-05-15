Рособрнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Активизировались мошенники, которые предлагают купить якобы ответы на ЕГЭ-2026, утечка экзаменационных материалов невозможна, говорится в сообщении в официальном канале Рособрнадзора на платформе «Макс».
«В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в сети активизировались мошенники, предлагающие приобретение якобы имеющихся у них контрольные измерительные материалы или “слитые ответы” ЕГЭ. Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур», — говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.