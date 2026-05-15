Ульяновская область примет международный торгово-логистический форум

Международный торгово-логистический форум «PRO//Движение. Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив» состоится 22 мая на площадке выставки-форума «Сделано в Ульяновской области». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
Форум станет одной из крупнейших площадок в Поволжье для обсуждения развития международного транспортного коридора «Север — Юг» и расширения экспортных поставок через маршрут «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив». Участниками станут представители более чем 20 регионов России, а также делегаций из стран Каспийского региона, Ближнего Востока и Центральной Азии.
Ключевыми темами форума станут развитие речной логистики и портовой инфраструктуры, интеграция Волги в международные транспортные цепочки, мультимодальные перевозки, экспортная кооперация и формирование устойчивых грузопотоков. Особое внимание уделят вопросам привлечения новых грузоотправителей, развитию контейнерных перевозок и повышению эффективности взаимодействия железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.
«Развитие маршрута “Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив” открывает новые возможности для российских производителей. Для предприятий Поволжья это выход на быстрорастущие рынки Ближнего Востока, Южной Азии и стран Каспия с сокращением сроков доставки и логистических затрат», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.