Учащиеся тюменского техникума посетили завод металлопродукции

Участниками экскурсии на завод металлопродукции «Тюменьремдормаш» стали учащиеся Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Такая профориентационная работа отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
Ребята увидели весь производственный цикл — от поступления металла до создания готовых изделий для дорожной инфраструктуры, которые эксплуатируются по всей стране. Особый интерес вызвал цех сварочных и сборочных работ, где изготавливают фонари, дорожные знаки и элементы благоустройства. Будущие специалисты изучили токарные и фрезерные станки, прокатные линии и процесс холодного проката.
На заводе подчеркнули, что готовы принять выпускников различных технических специальностей на работу. За каждым новичком на период испытательного срока закрепляется наставник, который помогает адаптироваться на рабочем месте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.