В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым завершилась в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
Церемония была совмещена с отпеванием, которое началось в 12.00 по московскому времени, после чего близкие, друзья и поклонники простились с телеведущим.
Проводить в последний путь Молчанова пришли десятки людей, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова, композитор Владимир Давыденко и многие другие.
Венки на церемонию прощания прислали друзья, коллеги и родные телеведущего. Тело Молчанова кремируют.
Молчанов работал в Агентстве печати «Новости» (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи», ставшей одной из самых популярных программ эпохи «перестройки».
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России».