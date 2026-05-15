Почему у женщин может кружиться голова? Не пропустите симптомы

«Проблемы с равновесием — это всегда сигнал о сбое в сложной системе “мозг — тело”, — рассказал aif. ru врач-психиатр, психотерапевт клинический психолог Антон Шестаков — Равновесие — это не только физическая устойчивость, но и слаженная работа вестибулярного аппарата, зрения, мышечных рецепторов и центральной нервной системы. Мозг непрерывно обрабатывает сигналы от всех этих источников, и когда происходит сбой, возникает головокружение (вертиго)».
Женский организм устроен сложнее мужского: он несет более высокую «метаболическую нагрузку» (беременность, анемия при менструациях) и во многом зависит от гормональных колебаний. Именно поэтому причины нарушений равновесия у женщин связаны с физиологией, неврологией и даже психологией.
В чем причины головокружения у женщин?
Анемия — в возрасте от 15 до 45 лет железодефицитная анемия — одна из главных причин головокружений. Из-за ежемесячных кровопотерь падает уровень гемоглобина, мозг недополучает кислород — отсюда чувство «ватной» головы, мушки перед глазами, особенно при резком вставании.
Гормоны — в определенные дни цикла колеблется уровень эстрогена и прогестерона: эстроген влияет на тонус сосудов, а прогестерон задерживает жидкость. Резкое изменение их соотношения перед месячными или в середине цикла может вызывать головокружение.
Артериальная гипотензии (низкое артериальное давление) — у женщин встречается чаще, чем у мужчин.
Мигрень — женщины страдают мигренью в три раза чаще мужчин, и приступы нередко сопровождаются головокружениями.
Психогенные расстройства — хроническая тревога, панические атаки и хронические руминации — навязчивый «мыслительный круговорот» — истощают нейромедиаторные ресурсы, в первую очередь запасы серотонина и дофамина, что напрямую отражается на координации и устойчивости.
Что делать, если у женщины начинает кружиться голова?
Проблемы с равновесием почти никогда не возникают без причины. Своевременное обращение к специалисту позволяет точно установить источник нарушения и назначить эффективное лечение.