Глава Минприроды РФ выступил на форуме «Есть результат!»

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов выступил на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Хабаровске. Глава Минприроды России рассказал о строительстве дамб, защите лесов от пожаров и приросте запасов минерального сырья.
«“Единая Россия”» — надежный партнер правительства. Партия учитывает общественные запросы, инициирует изменения и продвигает государственные программы. Практическая увязка федеральных решений с конкретными потребностями людей идет через народную программу партии. Экологическое благополучие едино для всей страны. Это чистые реки, свежий воздух, здоровый лес, безопасные промышленные объекты, незагрязненная окружающая среда. Вместе с ведущей политической силой страны мы добиваемся конкретных результатов по всем направлениям", — сказал Александр Козлов.
При поддержке «Единой России» принят так называемый Усольский закон, благодаря которому собственники опасных производств после завершения их эксплуатации обязаны убрать нанесенный природе вред. Этот же закон ввел механизм окрашенных экологических платежей. За четыре года в федеральный и региональные бюджеты поступило 130 млрд рублей на ликвидацию свалок, расчистку рек и озер и реализацию других экологических проектов.
Александр Козлов отметил, что совместно с партией идет большая работа по обращению с отходами, а также реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Для того чтобы снизить опасные выбросы в атмосферу, идет масштабная работа по переводу отопления частного сектора с угля на экологичные виды топлива. Например, в Южно-Сахалинске уже газифицировано 3,7 тысячи домовладений, что позволило уменьшить выбросы в два раза.
Одним из приоритетов правительства и «Единой России» на Дальнем Востоке является защита от наводнений. За семь лет построено 17 дамб, рядом с которыми живут более 200 тысяч человек. Перейдя к теме лесовосстановления и охраны лесов от пожаров, глава Минприроды России подчеркнул, что в этой сфере достигнуты значительные результаты. Площадь лесовосстановления в стране несколько лет подряд превышает площадь утраченных лесов. Для этих целей только дальневосточные регионы получили более 1,1 тысячи единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и свыше 2,3 тысячи оборудования.
Для восполнения запасов полезных ископаемых в стране реализуется федеральный проект «Геология: возрождение легенды». На первом этапе, с 2022 по 2024 год, за счет государственной геологоразведки получен прирост запасов золота 36 тонн, меди — 192 тысячи тонн, железа — 92 миллиона тонн, свинца — 99 тысяч тонн, цинка — 550 тысяч тонн. Второй этап сконцентрирован на поиске стратегического сырья на Дальнем Востоке и в Сибири. Работы сейчас идут на 74 объектах, из которых 38 — твердые полезные ископаемые.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.