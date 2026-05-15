Стартовал Всероссийский конкурс молодежных медиацентров СПО

Колледжи и техникумы со всей страны могут принять участие в IV Всероссийском конкурсе молодежных медиацентров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (СПО), сообщили в Минпросвещения РФ.
«Сегодня в колледжах и техникумах России работают около 3 тыс. медиацентров, которые объединяют более 42 тыс. студентов. Это серьезная сила. Ребята ведут социальные сети, снимают репортажи, участвуют в приемной кампании, сопровождают крупные мероприятия — и делают все это с неподдельным интересом. Всероссийский конкурс молодежных медиацентров дает ребятам возможность заявить о себе на всю страну и показать, что система СПО — это современная, живая и творческая среда», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Организатором конкурса, который проводится в целях популяризации системы СПО и федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», выступает Федеральный институт развития профессионального образования (ИРПО). За звание лучших участники поборются в основной и трех специальных номинациях. На основную номинацию — «Лучший медиацентр» — заявки принимаются до 5 июня 2026 года. Конкурсантам предстоит снять видеоролик на тему «Один день из жизни…», раскрывающий деятельность человека или команды в системе СПО: профессиональные будни, особенности специальности и (или) яркие события, определяющие их карьерный путь.
В номинации «Наставник детства: путь в профессию» ребятам предстоит снять видеоролики, которые познакомят зрителей с героями, связавшими жизнь с дошкольным образованием. Спецноминация «СПО — сила единства!» предложит командам медиацентров создать видеоролик о роли системы СПО в укреплении единства народов России. В рамках третьей номинации «Хочу работать!» участники снимут видеоподкаст — беседу с представителями предприятия-партнера о профессиональном развитии и возможностях карьерной траектории.
«Конкурс открывает перед студентами новые горизонты: возможность высказаться на важные темы, обменяться опытом, выйти на федеральный уровень. Это важный импульс для развития талантов ребят и площадка, где они могут вдохновить друг друга на новые сильные проекты», — отметил ректор ИРПО Сергей Кожевников.
Заявки от участников специальных номинаций принимаются до 17 июля, команды-победители будут названы не позднее 1 сентября. Награждение состоится на Молодежном слете амбассадоров «Профессионалитета». Подробная информация о номинациях доступна на сайте Института развития профессионального образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.