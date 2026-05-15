Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) вновь будет обновлен, Минздрав в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Глаголев в ходе XXVIII ежегодной Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2026» рассказал, что коллеги часто говорят об ограничениях работы по пересмотру перечня СЗЛС,
«Так оно было и задумано. Постановляющая часть критерий в перечне требовала от нас пересмотреть пятнадцатилетней давности перечень на первом заседании комиссии. Но сегодня министерством промышленности и торговли подготовлен новый пакет предложений, который охватывает практически весь ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), и в ближайшие недели мы рассмотрим этот объем данных для обновления перечня вновь», — сказал Глаголев.
Ранее правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В него вошли 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России.