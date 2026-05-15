Фонтаны в городском округе Чехов в Подмосковье запустили раньше срока

Они прошли очистку и проверку после зимней консервации.

Фонтанные комплексы в городском округе Чехов в Подмосковье подготовили и запустили раньше установленного срока. Все объекты прошли очистку, проверку и настройку водных систем в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Специалисты «Чеховского благоустройства» выполнили полный цикл работ после зимней консервации. Одним из первых включили фонтан в сквере на улице Полиграфистов. Его очистили от мусора и пыли, затем проверили гидросистему и отрегулировали подачу воды.

Фонтан у Дворца спорта «Олимпийский» также прошел техническое обслуживание. Специалисты провели чистку и настройку насосов, теперь оборудование работает стабильно. Готов к сезону и фонтан у Дворца культуры «Дружба»: его привели в порядок и проверили основные системы.

Особое внимание уделили фонтану на бульваре Чехова. В прошлом году его реконструировали и оформили художественной композицией по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». В этом сезоне специалисты проверили герметичность системы, очистили чашу и настроили форсунки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.