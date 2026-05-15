Москвичам пообещали аномальную жару в начале следующей недели

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в Москве в начале следующей недели, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В период с 18 по 22 мая на территории Москвы ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха днем 30−32 градуса», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.
«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — предупреждает главное управление МЧС.
