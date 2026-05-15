В Рязани в результате атаки беспилотников ВСУ погибли четыре человека

Рязанскую область атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру — погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь», сообщили местные СМИ. На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В Рязани в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали 12 человек, сообщил губернатор Павел Малков.
«~Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы~, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — отметил он.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что среди госпитализированных четверо детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, добавил он.
По поручению Малкова семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Министерство труда и соцзащиты региона уже приступило к их оформлению.
~Два многоквартирных домов в Рязани получили повреждения~. По информации Mash, в одну из многоэтажек влетел беспилотник — в доме обрушились конструкции, выход из подъезда оказался заблокирован.
«~После удара жильцы не смогли выбраться наружу~», — говорится в публикации.
Власти организовали эвакуацию жителей и развернули пункты временного размещения. Оценивается материальный ущерб, в ближайшее время начнутся восстановительные работы, проинформировал Малков.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, произошел пожар. Как уточнил оперативный штаб региона, возгорание уже локализовано, пожарные приступили к ликвидации очагов.
На этом фоне региональный Роспотребнадзор провел замеры состояния атмосферного воздуха.
«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — отметили в оперштабе.
Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Областная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Яркие вспышки и черные пятна.
~Территорию Рязанской области атаковали 99 беспилотников~. Как сообщает SHOT, местные жители услышали звуки взрывов около 2:00 мск.
«Всего было слышно 8−10 громких “бахов” в разных частях Рязани. Очевидцы сообщают о звуках пролета БПЛА и ярких вспышках в небе», — отмечается в сообщении.
После атаки беспилотников ~на автомобили и окна домов осели «липкие пятна черного цвета»~, пишет новостной портал Rzn.Info. Официальной информации о причинах «черного дождя» не поступало.
На этом фоне в 12 школах и 21 детском саду Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки. Также ~в областном центре попали под отмену массовые мероприятия~: среди них Фестиваль уличной еды на Лыбедском бульваре, профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре», а также бесплатные тренировки на свежем воздухе для девушек и городская высадка деревьев в Лесопарке Рязани.
«Они уже напросились».
После налета беспилотников ВСУ на Рязань необходимо рассмотреть вопрос о превентивном ударе по местам производства БПЛА для Украины в Европе, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«~Они уже напросились Пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа~. Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Парламентарий обратил внимание, что ~тыловые районы противника всегда подвергаются ударам, особенно места производства БПЛА и боеприпасов~. Он допустил, решение о такой атаке уже принято.
«Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования, потому что оно обязано выполнять свои обязанности по защите наших граждан», — резюмировал Колесник.