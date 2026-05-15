Курганский мясокомбинат «Стандарт» запустил новую линейку паштетов

В основе концепции — идея гастрономического путешествия по регионам.

Источник: Национальные проекты России

Мясокомбинат «Стандарт» из Кургана представил новую линейку паштетов под брендом Perva — «Вкусы России», что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Концепция новинки построена вокруг идеи гастрономического путешествия по регионам страны, сообщили в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области.

Всего на комбинате «Стандарт» производится более 250 наименований продукции, а направление консервации выпускает более 70 млн банок в год. В новую линейку вошли четыре вкуса: «Урал» с черникой и можжевельником, «Сибирь» с кедровым орехом, «Кавказ» с мандарином и «Карелия» с клюквой. Слоган линейки — «Коллекционируй вкусы» — подчеркивает идею серии как набора гастрономических впечатлений.

Ожидается, что линейка «Вкусы России» поможет бренду Perva усилить позиции в растущем сегменте паштетов, привлечь покупателей, которые ищут новые вкусовые решения, и расширить присутствие продукции курганского мясокомбината на отечественном рынке.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.