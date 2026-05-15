Кубанский производитель детской одежды оптимизирует рабочие процессы

Помощь сотрудникам предприятия окажут эксперты РЦК.

Компания «БОВЕБУМ», которая занимается швейным производством в Краснодаре, оптимизирует рабочие процессы в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помощь сотрудникам предприятия окажут эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.

Для пилотного потока был выбран самый значимый для компании процесс — изготовление комплекта одежды для новорожденных. На него приходится 90% выручки предприятия. В рабочую группу вошли мастер цеха, технолог, закройщик-раскройщик, сотрудник отдела контроля качества и швея.

«Наша задача как экспертов — обучить специалистов компании бережливым технологиям, научить пользоваться инструментами 5С, картированием, стандартизацией. Мы будем сопровождать команду на всех этапах, помогать выявлять потери и устранять их, чтобы получить результат, который потом команда сможет самостоятельно тиражировать на другие участки производства», — подчеркнула руководитель проекта РЦК Краснодарского края Анастасия Конюшенко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.