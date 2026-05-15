В Госдуме рассказали о мерах соцподдержки для семей с детьми

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В регионах действуют различные меры поддержки для семей с детьми, включая комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь и бесплатные пункты проката детских принадлежностей, сообщила член комитета Госдумы по просвещению, руководитель всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова.
«В ряде субъектов РФ действуют меры поддержки: комнаты матери и ребенка в вузах, услуги социальных нянь, бесплатные пункты проката детских принадлежностей, материальные выплаты молодым семьям. Педагогическое образование родителей становится обязательным элементом образовательной политики», — сказала Тутова «Парламентской газете».
По ее словам, если раньше подготовка к родительству была делом сугубо личным или семейным, то сегодня она становится частью государственной образовательной и социальной политики.
Парламентарий напомнила, что в 2026 году в России стартует федеральный проект «Школа будущих родителей» для студентов вузов.
«Курс направлен на формирование семейных ценностей, родительских компетенций, включает обучение практическим навыкам, в том числе по уходу за детьми. Занятия будут вести практикующие специалисты — педиатры, психологи, репродуктологи», — добавила она.
По ее словам, психологическая готовность к тому, чтобы стать «папой и мамой», не менее важна, чем практические навыки, и требует системной поддержки на всех уровнях.
«Кроме того, мы наблюдаем усиление роли партнерства семьи и школы: образовательные учреждения все активнее вовлекают родителей в воспитательный процесс. Эту работу еще предстоит систематизировать», — заключила она.