Жители Омской области получили 23 тыс. мер поддержки в кадровом центре

Кадровый центр Омской области с начала года предоставил жителям региона 23 тыс. мер поддержки, сообщили в правительстве субъекта. Работа кадровых центров в регионах России направлена на решение задач нацпроекта «Кадры».
Наибольшей популярностью пользовались поиск работы, профориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация. Мерами поддержки воспользовались 11,3 тысячи граждан, 45% из них успешно трудоустроились. Они выбрали профессии водителя автомобиля, тракториста, бухгалтера, инженера, грузчика и продавца-кассира.
Определиться с карьерной траекторией соискателям помогали специалисты службы занятости. Ими были разработаны восемь профилей клиентов, что позволило лучше понять потребности различных категорий граждан и сократить время безработицы. С каждым обратившимся сотрудники провели индивидуальную работу и подобрали адресные решения в зависимости от запроса клиента.
«Кадровый центр предоставляет поддержку кандидатам на всех этапах поиска работы, начиная с профессиональной ориентации и выбора вакансий и заканчивая подготовкой к собеседованию и адаптацией на новом месте. В случае необходимости карьерные консультанты могут направить на курсы повышения квалификации. Также развивать профессиональные навыки можно на тренингах и практических занятиях, которые проводят карьерные консультанты», — подчеркнул директор кадрового центра Омской области Виталий Мещеряков.
Узнать о мерах поддержки в сфере занятости можно во всех кадровых центрах Омской области. Сейчас для жителей региона доступно свыше 14,3 тыс. вакансий. Наиболее востребованы специалисты в сферах оборонно-промышленного комплекса, образования, здравоохранения, социальных услуг и торговли. Узнать подробнее можно по телефону горячей линии 8 (800) 101−92−02.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.