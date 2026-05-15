Врач назвала продукты, которые следует есть в жаркую погоду

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В жаркую погоду следует выбирать легкий рацион, такой как овощи, фрукты, курица и рыба, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
«Сделайте рацион максимально легким. Основу должны составлять овощи, фрукты и ягоды, такие как арбуз, клубника, яблоки. Из белков выбирайте курицу, рыбу, яйца — их лучше готовить утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем», — сказала Павлова NEWS.ru.
Она отметила, что в жару следует избегать жирной и жареной пищи, фастфуда и наваристых супов вроде борща.
В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15−20 минут, добавила врач.
«Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы», — уточнила она.