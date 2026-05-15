Обновленный «Летний парк» в подмосковном поселке Малаховка откроют в июне

Благоустройство «Летнего парка» в поселке Малаховка городского округа Люберцы в Подмосковье завершится к июню этого года. Работы на территории зоны отдыха ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.
В парке уже сделали дорожки, детскую и спортивную площадки, зону с теннисными столами, памп-трек, смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».
«На главную входную группу установили один из символов парка — Арфу. Подрядчик завершает фасадные работы главного символа парка — арт-объекта “Летний театр”. Он спроектирован по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.
В этом году в городском округе также планируют благоустроить еще четыре общественных пространства и подготовить проекты для трех объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.