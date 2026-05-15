Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновленный «Летний парк» в подмосковном поселке Малаховка откроют в июне

Там уже сделали дорожки, детскую и спортивную площадки, зону с теннисными столами и памп-трек.

Благоустройство «Летнего парка» в поселке Малаховка городского округа Люберцы в Подмосковье завершится к июню этого года. Работы на территории зоны отдыха ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.

В парке уже сделали дорожки, детскую и спортивную площадки, зону с теннисными столами, памп-трек, смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«На главную входную группу установили один из символов парка — Арфу. Подрядчик завершает фасадные работы главного символа парка — арт-объекта “Летний театр”. Он спроектирован по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

В этом году в городском округе также планируют благоустроить еще четыре общественных пространства и подготовить проекты для трех объектов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.