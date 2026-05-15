В Медведевском районе Марий Эл отремонтируют детский сад «Радуга»

Детский сад «Радуга» в поселке Новом Медведевского района Республики Марий Эл капитально отремонтируют по нацпроекту «Семья» в этом году. Обновленное учреждение станет более удобным и функциональным как для детей, так и для сотрудников, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
В рамках капитального ремонта в здании 1985 года постройки предусмотрен комплекс общестроительных, электромонтажных, сантехнических и инженерных работ. Будут обновлены системы канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, слаботочные сети.
Кроме того, ремонт затронет групповые и спальные комнаты, раздевалки, музыкальный зал, санитарные помещения, медицинский и методический кабинеты, кабинет заведующего, комнаты для специалистов и коридоры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.