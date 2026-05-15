В Мурманске отремонтируют улицу Беринга

Напомним, что всего в этом году к 110-летию Мурманска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 13 участков дорог, еще 16 участков обновят по народной программе «На Севере — жить!». Работы ведутся с учетом пожеланий жителей региона.