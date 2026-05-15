В Мурманске отремонтируют улицу Беринга

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на улице Беринга в Мурманске. Особое внимание специалисты уделят не только дорожному полотну, но и инфраструктуре для пешеходов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Согласно проекту, подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия как на проезжей части, так и на тротуарах. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, на объекте установят новые бортовые камни и пешеходные ограждения.
Для удобства маломобильных групп населения на обновленных тротуарах появится тактильная плитка. Кроме того, приведут в порядок лестницы: их отремонтируют и оснастят новыми поручнями. Также запланировано восстановление дорожных колодцев и обустройство газонов.
Напомним, что всего в этом году к 110-летию Мурманска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 13 участков дорог, еще 16 участков обновят по народной программе «На Севере — жить!». Работы ведутся с учетом пожеланий жителей региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.