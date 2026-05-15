Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманске отремонтируют улицу Беринга

Специалисты уделят внимание не только дорожному полотну, но и инфраструктуре для пешеходов.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на улице Беринга в Мурманске. Особое внимание специалисты уделят не только дорожному полотну, но и инфраструктуре для пешеходов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Согласно проекту, подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия как на проезжей части, так и на тротуарах. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, на объекте установят новые бортовые камни и пешеходные ограждения.

Для удобства маломобильных групп населения на обновленных тротуарах появится тактильная плитка. Кроме того, приведут в порядок лестницы: их отремонтируют и оснастят новыми поручнями. Также запланировано восстановление дорожных колодцев и обустройство газонов.

Напомним, что всего в этом году к 110-летию Мурманска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 13 участков дорог, еще 16 участков обновят по народной программе «На Севере — жить!». Работы ведутся с учетом пожеланий жителей региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.