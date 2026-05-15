В Воронеже провели семинар по финансовой грамотности для пенсионеров

Центр «Мой бизнес» в Воронеже провел встречу, посвященную финансовой грамотности, для граждан старшего возраста. Семинар был организован по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре поддержки предпринимательства Воронежской области».
Участниками встречи 30 апреля стали 19 человек. В рамках мероприятия им рассказали о программе долгосрочных сбережений в качестве варианта для инвестиций, а также о том, как сберечь и умножить накопления. Кроме того, на семинаре обсудили направления для заработка пенсионеров: репетиторство, наставничество, рукоделие.
Отдельный блок встречи был посвящен мошенничеству. Вместе с экспертами участники разбирали, куда следует обращаться, если они попались на уловки мошенников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.