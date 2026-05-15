Китаец установил рекорд Гиннесса, быстрее всех надев носки ногами

Жизнь Ли кардинально изменилась в восемь лет: мальчик случайно дотронулся до высоковольтного провода и лишился рук. То, что произошло дальше, стало историей не о потере, а о силе духа. Юному Ли пришлось буквально заново осваивать повседневные действия — от приёма пищи до одевания и выполнения самых простых бытовых задач. Путь был непростым: мозоли на пальцах ног, судороги, многочисленные падения сопровождали его на каждом шагу. Но вместо того чтобы смириться с обстоятельствами, он решил бросить им вызов.