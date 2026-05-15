Китаец установил рекорд Гиннесса, быстрее всех надев носки ногами

Китаец Ли Фэнцян попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальное достижение: он быстрее всех в мире надевает и снимает носки ногами — на это у него уходит всего 25,73 секунды.
Жизнь Ли кардинально изменилась в восемь лет: мальчик случайно дотронулся до высоковольтного провода и лишился рук. То, что произошло дальше, стало историей не о потере, а о силе духа. Юному Ли пришлось буквально заново осваивать повседневные действия — от приёма пищи до одевания и выполнения самых простых бытовых задач. Путь был непростым: мозоли на пальцах ног, судороги, многочисленные падения сопровождали его на каждом шагу. Но вместо того чтобы смириться с обстоятельствами, он решил бросить им вызов.
На протяжении многих лет Ли тренировался использовать ноги вместо рук — этот процесс растянулся на всю его жизнь. Стремление преодолеть собственные границы в итоге вылилось в постановку необычного спортивного вызова: мужчина решил проверить, насколько быстро он сможет надевать и снимать носки ногами. Цель была не просто установить рекорд — Ли хотел наглядно показать: то, что кажется невозможным, порой становится реальностью, если не опускать руки.
Сегодня 48‑летнему Ли Фэнцяну есть чем гордиться помимо рекорда. Он работает спортивным тренером для людей с инвалидностью и воспитывает троих детей. Его история вдохновляет: она напоминает, что сила воли и упорство способны помочь преодолеть даже самые серьезные физические ограничения.