В Селтинском районе Удмуртии построят жилье для сельхозработников

Дома для сотрудников агропромышленного комплекса возведут в Селтинском районе Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Жилье построят в селах Селты и Узи, сообщили в районной администрации.
К работам в Селтах уже приступили: ведется технологическое присоединение к газовым сетям, электричеству, на участках начали заливать фундаменты. В Узях пока идет подготовка к строительству, закупаются необходимые материалы и решаются вопросы с инженерными сетями.
Всего в этом году в регионе планируют возвести 73 дома для работников сферы АПК: 40 — в деревне Юрино в Сарапульском районе, 13 — в Селтах, по 10 — в селе Узи и деревне Степаненки в Кезском районе. Этот список был сформирован по заявкам сельхозпредприятий, которые будут принимать участие в строительстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.