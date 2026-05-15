Еще 6 новых фонтанов заработают в Подмосковье в 2026 году

Как рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, ежегодно в Подмосковье устанавливают около десяти фонтанов. Среди тех, которые уже функционируют, есть традиционные, «сухие», светодинамические, плавающие модели, а также конструкции с эффектом парового облака. По словам Хайкина, эти сооружения служат не только украшением парков, скверов и площадей, но и выполняют важную санитарно-гигиеническую функцию.