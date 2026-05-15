Еще 6 новых фонтанов заработают в Подмосковье в 2026 году

Шесть новых фонтанов запустят в этом году в округах Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального министерства благоустройства. Всего в Московской области насчитывается 252 таких сооружения, при этом 59 из них установлены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Новые фонтаны появятся на проспекте Победы в Ступине, в микрорайоне Дзержинец Пушкинского округа, на площади и в сквере имени Ленина в Подольске, на площади «Молодежная» в Наро-Фоминске, а также на Богородском бульваре в Ногинске.
Как рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, ежегодно в Подмосковье устанавливают около десяти фонтанов. Среди тех, которые уже функционируют, есть традиционные, «сухие», светодинамические, плавающие модели, а также конструкции с эффектом парового облака. По словам Хайкина, эти сооружения служат не только украшением парков, скверов и площадей, но и выполняют важную санитарно-гигиеническую функцию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.