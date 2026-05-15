Детсад в Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют открыть этой осенью

Основные строительно-монтажные работы в строящемся детском саду на 180 мест в Юбилейном микрорайоне Краснодара находятся на завершающем этапе, сообщили в городской администрации. Обновление образовательной инфраструктуры — одно из направлений нацпроекта «Молодёжь и дети».
Общая готовность объекта превышает 80%. В настоящее время в здании специалисты выполняют внутренние отделочные работы, монтируют электросети и освещение, благоустраивают территорию. Параллельно идет закупка оборудования и мебели. Во время рабочего объезда глава города Евгений Наумов поставил задачу открыть образовательное учреждение этой осенью.
«Уже не раз встречались на этой строительной площадке. Детский сад очень ждут наши жители, есть потребность в этом учреждении. Ранее заявленные сроки уже были пропущены, больше никаких переносов быть не может. Осенью этого года дошкольное учреждение должно быть открыто», — подчеркнул Евгений Наумов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.