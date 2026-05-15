В Москве для молодежи проведут спортивные мастер-классы и тренировки

Серию спортивных мастер-классов и тренировок организует проект «Молодежь Москвы» в мае для жителей столицы в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили в городском департаменте экономической политики и развития. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники смогут укрепить здоровье, поработать над техникой бега, выносливостью и дыханием, а также узнать больше о принципах сбалансированного питания и здоровых привычках.
«Спорт — это не только хорошая физическая форма, но и дисциплина, энергия и образ мышления. Мы создаем пространство, где каждый молодой человек может найти свой путь к здоровому и активному образу жизни. Будь это пробежка в парке, занятие йогой или лекция о вреде пагубных привычек, важно сделать первый шаг. А когда рядом единомышленники и профессиональные наставники, этот шаг дается гораздо легче», — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
Так, беговой клуб под руководством тренера Гадира Алиева проведет тренировки 16, 20, 23, 27 и 30 мая. Также будут организованы занятия по йоге, встреча с нутрициологом «Зарядись энергией», лекция «Атомные привычки в спорте и жизни: как маленькие шаги приводят к большим результатам». Подробная программа мероприятий доступна на сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.