Опрос показал, как россияне провели майские праздники

Большинству россиян удалось хотя бы немного отдохнуть в майские праздники. После первой части выходных 26% респондентов сообщили, что хорошо отдохнули, а еще 36% — что смогли восстановиться хотя бы частично. По итогам всех праздников оценки стали чуть лучше: доля тех, кому удалось хорошо отдохнуть, выросла до 29%, а еще 40% отметили, что немного отдохнули. При этом полностью восстановиться получилось далеко не у всех: 15% опрошенных признались, что им не удалось отдохнуть в праздники, а 6% и вовсе не планировали отдых. При этом большинство россиян (59%) провели праздники так, как хотели, а у 29% выходные прошли не так, как планировалось. 11% совсем не строили особых ожиданий.