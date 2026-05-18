Опрос показал, как россияне провели майские праздники

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Как отдохнули в майские праздники
Большинству россиян удалось хотя бы немного отдохнуть в майские праздники. После первой части выходных 26% респондентов сообщили, что хорошо отдохнули, а еще 36% — что смогли восстановиться хотя бы частично. По итогам всех праздников оценки стали чуть лучше: доля тех, кому удалось хорошо отдохнуть, выросла до 29%, а еще 40% отметили, что немного отдохнули. При этом полностью восстановиться получилось далеко не у всех: 15% опрошенных признались, что им не удалось отдохнуть в праздники, а 6% и вовсе не планировали отдых. При этом большинство россиян (59%) провели праздники так, как хотели, а у 29% выходные прошли не так, как планировалось. 11% совсем не строили особых ожиданий.
Чем занимались в праздники
В первые майские выходные 35% респондентов занимались бытовыми и повседневными делами, 28% работали на даче или в огороде, а 12% провели праздники на работе. Тем не менее время на отдых тоже находилось: 32% отдыхали дома, 25% встречались с родными и друзьями, 11% выбирались на природу, 8% занимались хобби, 7% путешествовали, 6% проводили время в городе — гуляли, ходили в кафе или на шопинг, а 5% посещали культурные мероприятия — театр, концерты, музеи
Еще 18% жаловались на нехватку денег, 16% — на плохую погоду, 10% — на недостаток сил и энергии, 8% — на невозможность уехать в путешествие/за город, 1% — на отсутствие компании и интересных мероприятий. Полностью довольны своими праздниками остались только 15% респондентов.
Несмотря на это, большинство россиян собирались провести вторую часть майских примерно в том же ритме: 62% планировали отдыхать так же, как и в первые выходные, 16% хотели провести праздники активнее, а 15% — наоборот, спокойнее.
Во вторую часть праздников 39% россиян планировали отдыхать дома, 34% — работать на даче или в огороде, а 27% — встречаться с родными и друзьями. Еще 14% собирались выехать на природу, 8% — заняться хобби, столько же — провести время в городе. Кроме того, 7% планировали посетить культурные мероприятия, а 5% — отправиться в путешествие.
Праздничные мероприятия ко Дню Победы также являются важной частью майских: 60% опрошенных собирались принимать участие в торжествах или смотреть их трансляции.
Чаще всего опрошенные отдыхали дома (39%), встречались с близкими (38%) или работали на даче и в огороде (38%). Еще 11% работали даже в праздники, а по 10% путешествовали, занимались хобби или проводили время в городе. Культурные мероприятия посещали 9% респондентов.
С кем провели праздники
Главной компанией на майские традиционно стала семья. Большую часть праздников 66% опрошенных провели с семьей, в одиночестве — 17%, с партнером — 10%, а с друзьями — 6%.
Выбирались ли на шашлыки
Одним из главных символов майских праздников являются шашлыки. К концу праздников открыть шашлычный сезон удалось 39% респондентов: 11% выбрались на шашлыки только в первую часть майских, 16% — только во вторую, а 12% отдыхали на природе в обе части выходных. 23% признались, что хотели устроить шашлыки, но так и не смогли, 34% не планировали, а 4% ответили, что не любят шашлыки.
Работа и доход
Для части россиян праздники были связаны не только с отдыхом, но и с работой. У 34% объем работы и доход не изменились, еще у 32% заработок в принципе не зависит от праздничных дней. В то же время 8% сообщили, что в майские стали работать больше без увеличения дохода, а 2% специально выходили на работу ради дополнительного заработка.
Какая часть праздников оказалась удачнее
Если говорить о том, какая часть майских оказалась удачнее, то 36% россиян считают, что хорошо прошли оба периода выходных. Для 22% более приятной оказалась вторая часть праздников, а 13% больше понравились первые майские выходные. Еще 23% сообщили, что праздники в целом не удались, а 6% затруднились ответить.
Лишь 5% взяли дополнительные дни, чтобы устроить себе длинные каникулы.
Формат праздников
Отдельной темой ежегодных споров остается формат майских праздников. Уже после первой части выходных мнения россиян разделились почти поровну: 35% считали удобным отдых в два этапа, а 39% предпочли бы один длинный период выходных. По итогам всех майских сторонников длинных праздников стало еще больше. Так, 44% россиян заявили, что им ближе формат длинных выходных без перерыва, тогда как систему двух отдельных блоков поддержали только 29%. Еще для 24% формат праздников не имеет особого значения.
При этом отношение к распределению праздничных дней в целом оказалось неоднозначным. 31% россиян хотели бы сделать майские такими же длинными, как новогодние каникулы, еще 21% готовы увеличить майские праздники за счет сокращения январских выходных. В то же время 31% респондентов считают нынешний календарь оптимальным и не хотят ничего менять. Еще 8% выступают за сокращение и майских, и новогодних праздников, а 6% предпочли бы оставить майские как есть, сократив при этом зимние каникулы. Затруднились с ответом 3% опрошенных.
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.