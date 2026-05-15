Около 45 тыс. жителей Тверской области уже выбрали объекты благоустройства

Всего на онлайн-голосовании представлены 126 территорий в 37 муниципалитетах региона, из них 35 — в Твери. Например, в Краснохолмском округе наибольшее число голосов на данный момент набирает проект благоустройства площади Карла Маркса. В городе Зубцове — обновление пешеходной зоны по Советской улице. В Калязине по числу голосов лидирует парк Победы. В Старице активнее всего поддерживают преображение набережной Волги по улице Вершинская Гора.