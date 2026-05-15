Около 45 тыс. жителей Тверской области уже выбрали объекты благоустройства

Объекты, которые благоустроят в Тверской области в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже выбрали около 45 тыс. местных жителей. Всероссийское голосование за выбор территорий продлится до 12 июня, сообщили в аппарате правительства региона.
Глава области Виталий Королев, обращаясь к жителям на старте всероссийского голосования, призвал граждан проявить активность в выборе территорий, чтобы сделать регион более комфортным и современным. Активнее всех за объекты благоустройства голосуют Жарковский, Краснохолмский, Лихославльский, Оленинский, Спировский, Торопецкий, Удомельский и Фировский округа.
Всего на онлайн-голосовании представлены 126 территорий в 37 муниципалитетах региона, из них 35 — в Твери. Например, в Краснохолмском округе наибольшее число голосов на данный момент набирает проект благоустройства площади Карла Маркса. В городе Зубцове — обновление пешеходной зоны по Советской улице. В Калязине по числу голосов лидирует парк Победы. В Старице активнее всего поддерживают преображение набережной Волги по улице Вершинская Гора.
Напомним, выбрать объект для благоустройства может любой житель Тверской области старше 14 лет. Голосование идет на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке. Также есть возможность проголосовать с помощью волонтеров. При необходимости они расскажут о дизайн-проектах общественных пространств и помогут отдать голос за объект через «Госуслуги».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.