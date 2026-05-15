The Lancet: ученые переименовали синдром поликистозных яичников

По информации журнала, прежнее название не учитывало многообразие особенностей заболевания и препятствовало его оперативной диагностике.

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Группа мировых экспертов в сфере медицины приняла решение о переименовании синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) в полиэндокринный метаболический овариальный синдром (ПМОС). Об этом пишет журнал The Lancet.

По его информации, прежнее название не учитывало многообразие особенностей заболевания и препятствовало его оперативной диагностике. Так, долгое время СПКЯ воспринимался преимущественно как гинекологическое или овариальное заболевание, однако, многочисленные исследования показали, что в основе недуга лежат эндокринные нарушения. Ошибочное восприятие заболевания приводило к фрагментарному лечению, а также ограничивало научную деятельность в этой области.

Внедрение нового названия будет осуществляться на протяжении трех лет посредством его распространения в научных исследованиях, коммуникации пациентов и врачей по всему миру и других методов, пишет журнал.

Решение о переименовании СПКЯ было принято на основе многопрофильного анализа, проведенного при участии 56 академических, клинических и пациентских организаций, говорится в материале The Lancet.

По данным журнала, от СКПЯ страдает каждая восьмая женщина. Заболевание оказывает негативное влияние на состояние многих систем организма и представляет собой растущую угрозу для мирового здравоохранения.