В Волгограде впервые выступит театр-цирк «Монгольфьери»

Гастроли театра-цирка «Монгольфьери» из Санкт-Петербурга впервые состоятся в Волгограде, сообщили в областном центре информационного и материально-технического обеспечения. Спектакли можно посетить по Пушкинской карте, реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья».
Выступления пройдут с 26 по 29 мая в Волгоградском областном театре. Артисты представят спектакли «Колобок» и «На всю катушку», сочетающие знакомый всем сюжет и цирковые элементы. После показа для посетителей проведут мастер-классы. Дети в возрасте 7−14 лет смогут поучаствовать в театрально-цирковом интенсиве «Сальто за три дня».
Театр-цирк «Монгольфьери» — это культурно-социальный проект из Санкт-Петербурга, который уже 15 лет гастролирует по России и миру, участвует во всероссийских и международных фестивалях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.