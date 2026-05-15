В Красногвардейском районе Крыма обновят дорогу Восход — Заря

Дорогу межмуниципального значения Восход — Заря общей протяженностью более 11 км отремонтируют в Красногвардейском районе Крыма при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
На объекте уже уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины. Также специалисты подрядной организации обустроят тротуары, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Дорога Восход — Заря связывает несколько сельских поселений с районным центром, является маршрутом до школ и детских садов, а также обеспечивает доступ жителей к поликлиникам, аптекам и социальным учреждениям. Обновление дороги позволит сделать поездки комфортнее, безопаснее и быстрее для тысяч крымчан, которые ежедневно пользуются этим маршрутом, а также даст импульс развитию прилегающих территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.