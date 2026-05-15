Создан экспресс-тест для выявления вредного пластика

«Нашей задачей было создать инструмент, который позволит любому человеку без химического образования за несколько минут понять, безопасен товар или нет. Главное достижение в том, что нам удалось добиться невероятной чувствительности. Квантовые точки светятся гораздо ярче обычных красителей, поэтому наш тест видит даже те концентрации токсина, которые раньше требовали сложнейших лабораторных исследований. Это делает контроль безопасности быстрым, доступным и очень точным», — рассказала соавтор изобретения, доцент кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.