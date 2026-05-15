Создан экспресс-тест для выявления вредного пластика

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты университета «Дубна» создали экспресс-тест на выявление в товарах и продуктах примесей вредного пластика — диэтилфталата. В новой технологии используются халькогенидные квантовые точки — нанокристаллы полупроводников, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Научный коллектив кафедры химии, новых технологий и материалов университета получил патент на уникальную разработку — иммунохроматографическую тест-систему для определения диэтилфталата. Основой новой тест-системы стали халькогенидные квантовые точки. Эти нанокристаллы обладают уникальным свойством — интенсивным свечением. В сочетании со специфическими антителами они работают как сверхчувствительные наномаячки, которые реагируют на молекулы токсина и сигнализируют об их наличии», — отметили в пресс-службе.
Диэтилфталат — пластификатор, который встречается повсеместно, от детских игрушек до флаконов с парфюмерией. Это соединение легко мигрирует из изделий в окружающую среду и организм человека, негативно влияя на эндокринную систему. До недавнего времени обнаружить его малые дозы можно было только в специализированных лабораториях. Новая разработка позволит проводить экологический мониторинг «в полевых условиях».
«Нашей задачей было создать инструмент, который позволит любому человеку без химического образования за несколько минут понять, безопасен товар или нет. Главное достижение в том, что нам удалось добиться невероятной чувствительности. Квантовые точки светятся гораздо ярче обычных красителей, поэтому наш тест видит даже те концентрации токсина, которые раньше требовали сложнейших лабораторных исследований. Это делает контроль безопасности быстрым, доступным и очень точным», — рассказала соавтор изобретения, доцент кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.