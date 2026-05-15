Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кингисеппе проект рекультивации свалки вынесут на общественные обсуждения

При его разработке применены современные технические и экологические решения.

Работы по проектированию объекта рекультивации бывшей свалки завершили в Кингисеппе в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Теперь предстоят общественные обсуждения проекта, сообщили в центре Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами.

«Подготовленная проектно-сметная документация стала результатом последовательной и комплексной работы, основанной на ранее выполненных инженерных изысканиях. В проекте учтены технические, экологические и природоохранные решения, необходимые для дальнейшей реализации мероприятий по рекультивации территории», — отметил директор регионального центра по организации деятельности по обращению с отходами Антон Бочков.

Особое внимание при разработке документации было уделено обеспечению экологической безопасности, выбору эффективных технологических решений, а также мерам по защите атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Следующим этапом станет представление результатов проектирования жителям Кингисеппского муниципального района и всем заинтересованным сторонам. Материалы проектно-сметной документации будут вынесены на общественные слушания, которые предварительно пройдут с 18 мая по 16 июня 2026 года. Это важная часть процедуры, обеспечивающая открытость процесса.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.