Красноярские команды получили награды фестиваля студенческого спорта в Сочи

Студенты из Красноярска завоевали награды Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК ФЕСТ», который прошел 4−8 мая в Сочи в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Мероприятие собрало 1,5 тыс. участников из 60 регионов России и гостей из ближнего зарубежья, сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.
Фестиваль включал в себя образовательные интенсивы, конкурсные программы «Битва болельщиков» и «Топ-100», киберспортивные соревнования и финал Всероссийского проекта «УниверЛига ГТО». В финале встретились победители региональных и окружных этапов.
Красноярский край представили две студенческие команды — «Медик» из Красноярского медицинского госуниверситета и «Сибирские белки» из Сибирского федерального университета. Всего 24 команды боролись за звание победителей в различных видах спорта: плавании, выполнении нормативов ГТО, перетягивании каната и спортивном квизе. Финальным испытанием, определившим обладателя суперкубка, стало лазерное сражение «Захват контрольных точек».
Команда «Сибирские белки» завоевала бронзу в общекомандном первенстве группы «Восток». Студенты‑медики заняли первое место в интеллектуальном спортивном квизе, а также второе место — в соревнованиях по плаванию. В итоге по сумме всех дисциплин команда «Медик» поднялась на вторую ступень пьедестала группы «Восток».
«Завоевать второе место во всероссийских соревнованиях такого уровня — это действительно значимое достижение. Результат стал возможен благодаря колоссальному труду самих студентов, их тренеров и преподавателей. В нашем университете студенческому спорту всегда уделялось особое внимание, и мы гордимся успехами наших спортсменов, надеясь на их дальнейшие победы», — отметила директор спортивного клуба «Медик» КрасГМУ Вера Веснина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.