Новосибирское предприятие увеличит объем выпуска сварных изделий

Сотрудники уже прошли первый этап обучения.

Источник: Национальные проекты России

Группа компаний «Промстройполимер» из Новосибирска планирует увеличить объем выпуска сварных изделий на 45% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Новосибирской области.

Предприятие специализируется на производстве и поставках полиэтиленовых труб и комплектующих для строительства трубопроводов водоснабжения, газоснабжения и водоотведения. Головной офис компании расположен в Новосибирске, а пять филиалов — в Барнауле, Горно-Алтайске, Томске, Кемерове и Санкт-Петербурге.

Сотрудники предприятий совместно с экспертами РЦК оптимизируют процесс производства сварных соединительных частей трубопровода, объем выпуска которых составил в прошлом году более 5,3 тыс. изделий.

«Мы выбрали в качестве пилотного потока производство сварных фитингов, поскольку это самое первое направление компании, по которому накоплена глубокая экспертиза. Кроме этого, мы специализируемся на сложных и нестандартных заказах таких изделий. Считаем, что производственные мощности позволят нам увеличить объем выпуска этой продукции на 45%», — отметил заместитель директора по технической части компании Александр Слуцкий.

Сотрудники предприятий уже прошли первый этап обучения и приступили к диагностике пилотного потока. Устранение найденных потерь позволит компании увеличить выработку, сократить время производства и снизить себестоимость продукции.

Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.