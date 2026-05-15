ERR: Эстония обдумывает переброску своих военных в Ормузский пролив

Министр обороны Ханно Певкур рассчитывает, что к концу недели будут готовы возможные варианты участия Эстонии в миссию по открытию Ормузского пролива, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Я попросил Силы обороны Эстонии к концу недели дать точную оценку… Надеюсь, завтра или послезавтра они смогут предложить мне различные варианты.

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

ERR со ссылкой на Певкура сообщает, что рассматриваются три варианта участия: отправка штабных офицеров, формирование групп для управления подводными роботами и направление тральщика. Министр сказал, что сейчас рассчитываются финансовые затраты на каждый из предложенных сценариев, а также выясняются реальные потребности союзников.

Он уточнил, что в зависимости от варианта численность задействованного персонала будет разной: от 10 человек в случае первого или второго варианта до 40−60 человек в случае задействования целого корабля с обслуживающим персоналом. Этот фактор будет ключевым при принятии окончательного решения, предупредил он.

ERR признает, что возможности Эстонии в плане морских мощностей ограничены. Но союзники заинтересованы в усилении противоминной защиты в рамках миссии.

Однако отправка тральщика в Ормузский пролив может оказаться дорогостоящей и длительной операцией (не менее двух лет). Издание отмечает, что могут возникнуть проблемы с технической подготовкой тральщика и его поддержкой на месте.

Певкур подчеркнул, что Эстония примет участие в миссии только после завершения войны США и Израиля против Ирана, и эта операции, скорее всего, будет ротационной.

Издание также напоминает, что соседняя Литва в понедельник выделила для «ормузской миссии» до 40 военнослужащих и гражданских служащих. Но окончательное решение об участии страны в международной операции будет принято сеймом, добавляет ERR.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше