ERR: Эстония обдумывает переброску своих военных в Ормузский пролив

Я попросил Силы обороны Эстонии к концу недели дать точную оценку… Надеюсь, завтра или послезавтра они смогут предложить мне различные варианты.
ERR со ссылкой на Певкура сообщает, что рассматриваются три варианта участия: отправка штабных офицеров, формирование групп для управления подводными роботами и направление тральщика. Министр сказал, что сейчас рассчитываются финансовые затраты на каждый из предложенных сценариев, а также выясняются реальные потребности союзников.
Он уточнил, что в зависимости от варианта численность задействованного персонала будет разной: от 10 человек в случае первого или второго варианта до 40−60 человек в случае задействования целого корабля с обслуживающим персоналом. Этот фактор будет ключевым при принятии окончательного решения, предупредил он.
Однако отправка тральщика в Ормузский пролив может оказаться дорогостоящей и длительной операцией (не менее двух лет). Издание отмечает, что могут возникнуть проблемы с технической подготовкой тральщика и его поддержкой на месте.
Певкур подчеркнул, что Эстония примет участие в миссии только после завершения войны США и Израиля против Ирана, и эта операции, скорее всего, будет ротационной.
Издание также напоминает, что соседняя Литва в понедельник выделила для «ормузской миссии» до 40 военнослужащих и гражданских служащих. Но окончательное решение об участии страны в международной операции будет принято сеймом, добавляет ERR.