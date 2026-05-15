В кинопарке Москвы в августе пройдет музыкально‑гастрономический фестиваль

Музыкально-гастрономический фестиваль «Эмбер фест» состоится 15−16 августа в кинопарке «Москино», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Мероприятие организуют в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
В гастрономическую часть программы войдут презентации фирменных рецептов, дегустации, а также выставка техники и гриля с участием российских производителей. К мероприятию присоединятся бренд-шефы. В частности, Имран Абдурашидов расскажет о разделке стейков и правильной термической обработке мяса. Для юных гостей подготовят отдельную кулинарную программу.
На барных станциях можно будет попробовать эксклюзивное меню, разработанное специально для фестиваля, и продегустировать авторские коктейли. Кроме того, для гостей выступят Найк Борзов, Pompeya, Дима Урих и другие музыкальные исполнители. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.