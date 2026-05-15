Бойцы "Шторм Z" смогут оформить статус ветерана боевых действий

Как отметили в фонде, с инициативой о предоставлении статуса ветерана участникам штурмовых подразделений фонд «Защитники Отечества» выступил в марте 2025 года, предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным. В последующем в закон «О ветеранах» были внесены соответствующие изменения.