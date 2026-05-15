В Кузбассе выберут лучших машинистов бульдозера и экскаватора

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора» состоится 20 мая на площадке компании «Черниговец» в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Соревнования проводятся по нацпроекту «Кадры».
Ведущие специалисты крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса продемонстрируют свой профессионализм в теоретической части и на практике. Каждый участник ответит на вопросы по устройству и техническим характеристикам используемой техники, а также по правилам охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности. Практическое задание представляет собой целую серию испытаний на точность вождения машины, прохождение полосы препятствий и меткость.
«И бульдозеристы, и экскаваторщики сегодня — это одни из самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий на современном рынке труда. Без них не выполнить задачи на строительных, угольных, дорожных и промышленных объектах, это буквально основа производств. Кроме опыта работы на современной технике, знания новых стандартов и требований к земляным работам, эти специалисты должны постоянно осваивать новые технологии и цифровые инструменты. Уверена, что конкурс в этом — большое подспорье», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Победитель регионального этапа получит возможность представить область на федеральной площадке конкурса. Состязание пройдет в Новочебоксарске в Чувашии 8−10 сентября. Главным призом станет миллион рублей, обладатель второго места получит 500 тыс. рублей, третьего — 300 тыс. рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.