МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по защите территорий и объектов от затоплений, сообщили на сайте Кремля.
«Президент утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», — говорится в публикации.
Путин поставил задачу совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений.
Также он поручил отнести конструкции, защищающие от затоплений, к объектам повышенного уровня ответственности.
Генпрокуратуре же предстоит проверить соблюдение в регионах запретов, связанных с этой сферой.