Иркутский техникум вошел в число лауреатов международного конкурса «ГЕММА»

Иркутский техникум архитектуры и строительства вошел в число победителей финального этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА» по итогам 2025 года, сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Приангарья. Учреждение подтвердило высокий уровень подготовки специалистов по востребованным практическим направлениям, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Финальный этап конкурса объединил победителей из 20 регионов страны. Среди участников заключительного этапа были представлены организации пищевой индустрии, производственно-технического сектора, медицины, образования и сферы услуг.
Иркутский техникум архитектуры и строительства получил золотую статуэтку «ГЕММА» за организацию образовательной деятельности по программам подготовки рабочих и специалистов для строительной отрасли, металлообрабатывающего и деревообрабатывающего производства, сферы услуг. Для Иркутской области этот результат показывает значимость образовательных компетенций в системе регионального развития.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.