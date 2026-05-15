Путин поручил совершенствовать надзор над гидротехническими сооружениями

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и исполнительным органам субъектов страны совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений.
Перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно c исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть возможность совершенствования механизмов содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, переданных в собственность муниципальных образований, включая упрощенный порядок ликвидации таких сооружений и (или) обеспечения их безопасного содержания за счет заинтересованных в их эксплуатации собственников земельных участков и объектов недвижимости», — говорится в сообщении.
Срок предоставления доклада — 1 октября 2026 года.