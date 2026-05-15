Минюст включил журналиста Георгия Биргера* в реестр иностранных агентов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Георгия Биргера*, сообщается на сайте ведомства.
«Пятнадцатого мая апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г. А. Биргер*», — говорится в перечне.
По данным Минюста, Биргер* распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Он получал финансовую поддержку со стороны иностранного источника, а также взаимодействует с нежелательными организациями.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.