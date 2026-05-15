Большое дело: какую поддержку получают семьи в России

Рождение ребенка — важнейшее событие для каждой семьи. Чтобы решиться на него, будущим родителям нужны взаимопонимание и уверенность в завтрашнем дне. Как сообщили в аналитическом центре ВЦИОМ, участники опроса заявили, что родители обязаны обеспечить ребенку стабильное будущее, а для этого им необходимо собственное жилье и стабильное финансовое положение. Особую роль, по мнению 32% опрошенных, играет государственная поддержка, которая позволяет дать детям достойное образование и заботиться об их здоровье.
В Международный день семей, который ежегодно отмечают 15 мая, рассказываем, какую помощь получают родители в нашей стране по национальному проекту «Семья».
Системная работа.
Сейчас в России, по данным Министерства труда и социальной защиты, живут около 24,5 млн семей, в них растут более 30 млн детей. А число многодетных приблизилось к 2,9 млн.
«С 2020 года выстраивается целостная система поддержки семей с детьми. Благодаря этому число детей, в отношении которых семьям оказывается финансовая поддержка, выросло почти в 10 раз. От разрозненных пособий мы перешли к выстроенному механизму таких выплат. Единое пособие сегодня получают родители более чем 9,2 миллиона детей и 126 тысяч беременных женщин», — сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, выступая на недавнем форуме «Единой России».
Она напомнила, что размер материнского капитала с 2019 года вырос больше чем в два раза. Его перечислили уже более чем 15 миллионам семей, из них почти 3 миллионам — после рождения первого ребенка. Эту программу, которая, по данным ВЦИОМ, стала самой известной мерой социальной защиты в России, продлили до 2030 года.
Популярны у россиян и другие виды помощи. Например, совмещать воспитание детей с учебой родители могут благодаря комнатам матери и ребенка в вузах, а открыть бизнес и развивать его позволяет социальный контракт.
Отдельно стоит сказать о поддержке беременных женщин в такой значимый для них период. В частности, специальную программу под названием «Здравствуй, мама» разработал благотворительный фонд «Женщина за жизнь». Ее главная цель — укреплять уважение к будущим мамам. Так, врачей и студентов-медиков обучают этике общения с беременными, в женских консультациях меняют оформление врачебных кабинетов, чтобы создать там более позитивную и комфортную для женщин обстановку. Пациенткам вручают информационные «папки помощи», в которых описаны в том числе способы социальной защиты, и дарят вязаные пинетки для малышей.
«Наша задача — создать доброжелательную атмосферу, начиная от первого врачебного приема, чтобы беременная первой фразой от врача слышала: “Поздравляю! Вы — будущая мама!”. Этот проект является логичным продолжением нацпроекта “Семья”, перенастраивая отношение к ребенку не с момента его появления на свет, а уже с момента узнавания новости о нем. Проект работает в 36 регионах нашей страны и помогает выстроить маршрут и для семей, ожидающих первого ребенка, и для многодетных родителей», — рассказала заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.
Помощь в комплексе.
Детские кроватки, коляски, автокресла, пеленальные столы, радионяни и другие вещи для ухода за младенцами сегодня выдают в специальных пунктах проката. Они открыты уже более чем в 30 регионах для студенческих и многодетных семей, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной ситуации.
В Усть-Кубинском районе Вологодской области в пункте проката предметов первой необходимости для новорожденных сейчас на выбор родителям предлагают 54 позиции — от колясок до радионянь.
«У каждого изделия свое время использования. Допустим, ванночку мамы и папы могут оставить у себя на 6 месяцев, коляску — на 12, — уточнила специалист комплексного центра социального обслуживания населения Елена Семичева. — Обязательное условие — прописка в Вологодской области. Заявление можно оформить в нашем центре. Любое обращение рассматриваем очень быстро, подробно объясняем, какие документы нужно собрать».
Родители рады взять напрокат, а не покупать вещи, которые понадобятся ребенку лишь на несколько месяцев. А сэкономленные деньги они потом могут потратить иначе.
«Здорово, что можно взять на время нужные для малыша вещи и потом их вернуть. И здесь все бесплатно — пользуйся на здоровье. Для семьи с детьми — это большая помощь», — такой отзыв оставила многодетная мама из села Устье Марина Швецова.
Еще у молодых родителей Усть-Кубинского района востребована помощь социальной няни. Сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения Анна Губернаторова прошла специальное обучение и теперь присматривает за малышами младше трех лет. Родители оставляют с ней ребенка даже на шесть часов, а сами в это время сходят к врачу, в аптеку, магазин или в МФЦ. Пригласить социальную няню могут многодетные и студенческие семьи, родители с детьми-инвалидами, с двойняшками и тройняшками и близкие участников СВО.
«Я — мама четверых детей. Регулярно обращаюсь за помощью к социальной няне. Анна молодец, отлично находит общий язык с моими малышами. Замечательно, что можно сходить по делам и не переживать за ребенка», — рассказала местная жительница Наталья Левшенкова.
Социальные няни работают также в Санкт-Петербурге, Владимирской, Нижегородской областях, Ставропольском крае, Республике Башкортостан и других регионах страны.
Без отрыва от учебы.
В университетах и институтах России сегодня учатся больше 50,3 тысячи студенческих семей, и свыше 25 тысяч из них — молодые родители. Для них в вузах открывают комнаты матери и ребенка, где мамы могут переодеть, умыть и покормить малыша. Работают и группы кратковременного пребывания детей, воспитатели занимаются с ребятами, родители которых слушают лекции или сдают экзамены. Сейчас в разных регионах открыто уже 335 таких пространств, а к 2030 году их число вырастет до тысячи.
В феврале комната матери и ребенка появилась в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ). В вузе учатся 34 студенческих семьи, из которых 14 растят детей, есть и три многодетные пары. Среди сотрудников университета тоже есть те, кто совмещает работу с воспитанием детей. Комната матери и ребенка находится на первом этаже учебного корпуса. В ней есть все, что нужно для отдыха, игр, кормления и ухода за малышами.
«Очень здорово, что в нашем университете появилась такая комната, куда я могу прийти с дочкой. Не всегда получается ее отвезти в детский сад, пары иногда заканчиваются поздно. Теперь я могу брать ее с собой на учебу. В комнате мы можем поиграть, порисовать, перекусить и отдохнуть от шума и большого количества людей», — поделилась студентка Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ Дарья Онорина.
Опора для семьи.
Увеличить стабильный доход семьям помогает программа «Социальный контракт». Она позволяет найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. За время действия программы такой договор с государством заключили свыше 1,4 млн человек.
Профессиональным художникам Марии и Игорю Васильченко из Краснодарского края, воспитывающим троих детей, соцконтракт помог сохранить свое дело в трудные времена. Их деревянные игрушки ручной работы пользовались спросом во многих странах мира, но из-за западных санкций клиентов стало меньше. Чтобы развивать бизнес дальше, супруги решили заключить социальный контракт, который многодетным семьям предоставляют в приоритетном порядке.
«Нам выделили 350 тысяч рублей. На эти деньги обновили парк станков. Старые уже износились, а новые позволили нам делать более сложные интерьерные вещи: рамки для фото, подсвечники, панно, — поделилась Мария Васильченко. — Дети тоже участвуют в работе. Старшая дочь научилась покрывать игрушки лаком, а младшие сыновья пока изучают станки под руководством отца».
В планах у семьи Васильченко — достроить деревянную мастерскую и проводить в ней мастер-классы. Предприниматели мечтают учить молодежь резьбе и росписи, возрождая интерес к прикладному искусству.
Поддержка для земляков.
Практически во всех субъектах России сегодня работают дополнительные региональные программы помощи семьям. Их жители получают пособия из регионального бюджета дополнительно к федеральным средствам.
В Алтайском крае с прошлого года беременным, которые учатся очно, единовременно перечисляют по 100 тысяч рублей. Выплату ввели по региональной программе «Повышение рождаемости в Алтайском крае».
Среди тех, кто ее уже получил, — студентка Алтайского государственного университета из Барнаула Алина Маткова. Она учится на психолога и вместе с мужем ждет рождения первенца. Будущие родители уже купили кроватку, пеленальный столик и коляску для малыша.
«Об этой выплате я узнала из новостных публикаций и решила подать документы. Сначала сомневалась, что все получится быстро, но все одобрили оперативно. Считаю, что такой подход государства к оказанию финансовой помощи молодым родителям чрезвычайно важен, особенно в такой ответственный период, как рождение ребенка», — высказала мнение будущая мама.
В целом в Барнауле, как сообщили в городском управлении социальной защиты населения, поступило 239 заявлений на предоставление такой помощи, и 177 будущих мам ею уже воспользовались.
В Севастополе 300 тысяч рублей единовременно при рождении третьего или последующих детей платят молодым родителям, если они не старше 36 лет. В этом году региональное пособие выделили уже 32 семьям. Среди них — семья Лукашевых, воспитывающая трех сыновей.
«Я — домохозяйка, муж работает, а дети учатся в школе и занимаются спортом. Живем в своем доме. С рождением третьего сына стало понятно, что нужно расширяться. О выплате узнали из социальных сетей, собрали документы и получили средства. В ближайшее время хотим вложить эти деньги в строительство нового дома на нашем участке. Семья у нас большая, места нужно много», — говорит многодетная мама Анастасия Лукашева.
А мы напоминаем, что главные задачи национального проекта «Семья» — поддерживать родителей с детьми, в том числе многодетных, заботиться о репродуктивном здоровье россиян. Кроме того, в нацпроект входят инициативы, посвященные активному долголетию и качественному уходу за людьми старшего возраста.