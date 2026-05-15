Большое дело: какую поддержку получают семьи в России

В университетах и институтах России сегодня учатся больше 50,3 тысячи студенческих семей, и свыше 25 тысяч из них — молодые родители. Для них в вузах открывают комнаты матери и ребенка, где мамы могут переодеть, умыть и покормить малыша. Работают и группы кратковременного пребывания детей, воспитатели занимаются с ребятами, родители которых слушают лекции или сдают экзамены. Сейчас в разных регионах открыто уже 335 таких пространств, а к 2030 году их число вырастет до тысячи.