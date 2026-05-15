Путин поручил проверить соблюдение запретов по защите земель от затопления

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных запретов, направленных на защиту территорий от затопления.
Соответствующий перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод опубликован на сайте Кремля.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством… запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», — говорится в документе.